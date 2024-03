„Grotesk“: Rose flucht über VAR-Entscheidungen

Hintergrund: In der 61. Spielminute war Xavi Simons in von Sepp van den Berg zu Fall gebracht worden, auf den Eingriff des VARs wartete Rose allerdings vergeblich. „Fakt ist, ich komme rein in die Kabine, sehe die Szene und denke mir: Das gibt es doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind wir, warum machen wir den Unsinn? Es tut mir leid, es ist schwach, es ist nicht nachvollziehbar, es ist willkürlich“, ließ der Coach seinem Ärger freien Lauf. Der Schiedsrichter habe ein gutes Spiel gemacht, „aber was da im Hintergrund wieder gelaufen ist: Ich verstehe es nicht, tut mir leid.“