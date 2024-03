Schlager: „Man kommt gerne zum Nationalteam“

Der fußballerisch in St. Valentin großgewordene Schlager habe durch seine Kindheit am Land gelernt, Spaß an den kleinen Dingen zu haben. Zudem sei er über die Jahre reifer geworden und versuche nun, jüngeren Spielern mit seiner Erfahrung zu helfen und voranzugehen. Nicht zuletzt seine Einstellung gegenüber Konflikten habe sich im Lauf der Zeit geändert. „Konflikte sind auch wichtig und gehören mal dazu. Entscheidend ist, dass man sich in die Augen schauen kann, nachdem man angesprochen hat, was nicht passt. Es ist wichtig, Dinge anzusprechen, weil es sonst unterbewusst weiterkeimt. Das ist meist viel schlimmer als offene Worte.“