Mitarbeiter gekündigt und Lohn schuldig geblieben

Ein halbes Jahr lang kein Gehalt von seinem Arbeitgeber erhielt ein Angestellter, der bei einem Unternehmen im Bezirk Neusiedl am See beschäftigt war. Nicht nur das, der Mann wurde daraufhin auch noch fristwidrig gekündigt. Der Arbeitgeber hatte die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Kündigungsfrist einfach ignoriert. Als der Mitarbeiter Hilfe bei der Arbeiterkammer suchte, legte der Arbeitgeber noch eines drauf: Er behauptete, dass der Angestellte einen Schaden in der Höhe von mehr als 100.000 Euro verursacht habe. Deswegen sei er auch nicht bereit, die ausständigen Gehälter zu zahlen.