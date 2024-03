EM: Public Viewing in „Fan-Arena“ am Rathausplatz

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wird in Wien an einer zentralen Location via Liveübertragung miterlebt werden können. Am Rathausplatz wird es bei freiem Eintritt eine „Fan-Arena“ mit Public Viewing geben. Das teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag mit. Zu sehen sein werden die Spiele der ÖFB-Elf und die Finalpartien.