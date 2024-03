Wörthersee heuer wieder autofrei für Radler & Co.

Gemeinsam mit der „Krone“ laden die Kelag und viele weitere „Autofrei-Partner“ am Sonntag, 28. April, zur mittlerweile 27. Auflage des beliebten Radler- & Erlebnistages am Wörthersee. Und dieser offizielle Start in die Radsaison wird natürlich wieder mit einem Rahmenprogramm der Extraklasse eingeleitet.