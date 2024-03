Zoe Saip: „Gibt viele schwache Männer da draußen“

Zoe Saip und ihr Barna verzauberten die Fans in „Match in Paradise“ noch mit einer märchenhaften Lovestory. Doch es sollte nicht sein: Woran die Liebe zerbrach, gibt die TV-Beauty im Adabei-Talk preis. Außerdem plaudert sie aus dem Nähkästchen: Ein Format war nämlich so schlimm für das Model, dass sogar ein Psychologe aufgesucht wurde.