Mellau: Für vermissten Wanderer kam Hilfe zu spät

Zwei Tage suchten die Bergretter nach einem jungen Mann, der am Dienstag gegen 13.30 Uhr zu einer Wanderung aufgebrochen war. Nachdem er am Mittwoch immer noch nicht zurückgekehrt war, wurde eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei in Bezau erstattet und damit die Rettungskette in Gang gesetzt.