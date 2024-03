Nigerianerin droht Haft wegen Facebook-Rezension

Schwangere musste Nacht stehend in Zelle verbringen

Okoli berichtete, sie sei während eines Kirchenbesuchs festgenommen worden und anschließend in eine Arrestzelle mit undichtem Dach untergebracht worden. Dort hätte die Schwangere nicht einmal einen Sitzplatz gehabt und musste bis zum nächsten Tag stehen, sonst hätte sie am nassen Boden sitzen müssen. Sie habe Trost im Gebet gefunden: „Ich dachte an meine Kinder, die zu Hause waren. Ich habe mit mir selbst gesprochen“, so die 39-Jährige.