Große Freude über die „Aktion scharf“ der Polizei

Neben dem Reumannplatz in Favoriten ist auch der Christian-Broda-Platz in Mariahilf eine Hochburg der gewalttätigen Jugendbanden. Hier marodieren am Abend und in der Nacht Jugendliche, von Alkohol und Drogen benebelt. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast schon ironisch, dass sich die Halbstarken in diesem Zustand dann auch noch als Sittenwächter aufspielen und Jagd auf Mädchen machen.