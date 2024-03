Fackelträger erleuchten am Karsamstag den Himmel

Wenn sich am Karsamstag in Globasnitz und St. Georgen bei Bleiburg die meterhohen, brennenden Holzstangen in die Lüfte erheben, dann bitten die Südkärntner Fackelträger um reichlich Ernte und Schutz vor Unwettern. „Eigentlich ist der Brauch von den Kelten ausgegangen“, erklärt Dietmar Presitschek, Fackelträger aus St. Georgen.