Weststeirer (19) zündete Heuballen und Carport an

Für gewaltigen Schaden und ein Großaufgebot an Feuerwehren sorgten zwei Brände im Raum Deutschlandsberg in der Nacht auf 19. März. Zuerst standen in Groß St. Florian rund 50 Strohballen auf einer Wiese in Flammen. Kurze Zeit später brannte ein großes Carport samt sechs Fahrzeugen in Deutschlandsberg komplett nieder. Schaden: mehrere hunderttausend Euro!