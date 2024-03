103 Jahre: Klagenfurterin feierte ihren Jubeltag

1921, am Beginn der „Goldenen Zwanziger“, ist Maria Kaufmann geboren. Die Klagenfurterin blickt auf ein ereignisreiches, jedoch nicht immer einfaches Leben zurück. Mit nur neun Jahren war sie Vollwaise. Mit 16 Jahren reiste sie allein von Klagenfurt nach Berlin, um dort als Kindermädchen zu arbeiten. Nach ein paar Jahren kehrte Maria in ihre Heimat zurück. Ihre weiteren Arbeitsstellen reichten vom Kellnern übers Mitarbeiten am Bau bis hin zum Dienst als Reinigungsfrau. „Sie war stets eine Frau, die gerne anpackt und sich für keine Arbeit zu schade war“, erzählt ihre Nichte Ilse Speiser.