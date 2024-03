Graffiti-Duo (15) beschädigte unzählige Fassaden

75.000 Euro Schaden verursachten zwei Teenies im Alter von 15 Jahren in gleich drei Bundesländern. Die beiden aus dem Bezirk St. Pölten sollen nicht nur in den NÖ-Gemeinden Purkersdorf, Pressbaum und Tullnerbach unzählige Objekte und Fassaden mittels Graffiti beschädigt haben, sondern auch in den Städten St. Pölten, Wien und Innsbruck. Insgesamt 55 Straftaten konnten den zwei Burschen zugeordnet werden.