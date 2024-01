Nach Mega-Diät hat Rebel Wilson 14 Kilo zugenommen

Rebel Wilson fühlt sich „schlecht“, nachdem sie 14 Kilo zugenommen hat. Für ihren sensationellen Abnehmerfolg im Jahr 2020 wurde sie in den sozialen Medien gefeiert. Nun gestand die 43-Jährige, dass ihr Gewicht in letzter Zeit wieder enorm geschwankt hat. Seit dem vergangenen Jahr zeigt ihre Waage wieder deutlich mehr an.