Rebel Wilson musste nach Stunt genäht werden!

„Bride Hard“ coming soon

Der Film, an dem sie gerade in einer der Hauptrollen arbeitet, soll 2025 erscheinen. In der Actionkomödie „Bride Hard“ versucht eine geldgierige Bande eine verschwenderische Hochzeit auszurauben und nimmt die Gesellschaft als Geiseln. Dabei hat sie die Rechnung jedoch ohne die Brautjungfer gemacht, die in Wahrheit eine Geheimagentin und bereit ist, jedem die Hölle heiß zu machen, der versucht, die Hochzeit ihrer besten Freundin zu ruinieren.