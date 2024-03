Shakira: „Mein Ehemann hat mich runtergezogen“

„Jetzt bin ich frei“

In der Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon ging sie noch weiter. Sie fühle sich nun „frei“, so Shakira. „Ich habe hier und da Musik veröffentlicht, aber es war wirklich schwer für mich, ein Gesamtwerk zusammenzustellen“, so die Sängerin. „Ich hatte keine Zeit. Es war der Ehemann-Faktor. Jetzt bin ich ohne Mann. Ja, der Ehemann hat mich runtergezogen. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich wirklich arbeiten“, schildert sie.