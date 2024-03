Großfahndung in Villach: Einbrecher auf der Flucht

In der Magdalener Straße in Villach schrillte am Mittwoch gegen 8 Uhr früh die Alarmanlage eines Einfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter hatte versucht, in das Gebäude einzudringen. Sofort wurde von der Polizei eine Großfahndung gestartet, bei der auch zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurden.