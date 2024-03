Djokovic trennt sich von Trainer Ivanisevic

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich von seinem Trainer Goran Ivanisevic getrennt. Seit 2019 waren die zwei ein Gespann, seitdem erreichte der Serbe zahlreiche seiner 24 Grand-Slam-Titel. „Goran und ich haben vor ein paar Tagen beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden“, schrieb Djokovic auf Instagram. Er hatte kürzlich seine Teilnahme am Masters in Miami abgesagt und gemeint, er jongliere in dieser Phase mit seinem privaten und professionellen Zeitplan.