Obdachlosen angezündet? Verdächtiger in U-Haft

Nach einem Brand in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz, bei dem ein Obdachloser schwerste Verbrennungen erlitten hatte, ist nun die Untersuchungshaft über den Verdächtigen, einen 65-jährigen Russen, in der Justizanstalt Graz-Jakomini verhängt worden. Das Opfer, ein 52-jähriger Ungar, ist weiterhin auf der Intensivstation des LKH-Universitätsklinikums Graz und wird da in den kommenden Tagen wohl noch einmal operiert.