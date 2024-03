Obdachlosen angezündet: Staatsanwalt will U-Haft

Wie berichtet, wurde in der Nacht auf Samstag in Graz ein Obdachloser angezündet. Der 56-jährige Ungar schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der festgenommene Verdächtige, ebenfalls obdachlos, spricht von einem Unfall. Die Staatsanwaltschaft ermittelt indes weiter wegen Mordversuch und wird U-Haft beantragen.