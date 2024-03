Österreicher bei Verdienst und Kosten optimistisch

Offenbar wirken sich die hohen Lohnsteigerungen in den meisten Branchen vom Herbst nun auch auf die Stimmung aus, dazu bleibt wegen der Steuerreform netto mehr vom Bruttoverdienst in der Geldtasche. Rund 60 Prozent geben deshalb auch an, größere Ausgaben nicht mehr zurückstellen zu wollen, ein Jahr davor waren noch mehr als die Hälfte der Haushalte auf einem harten Sparkurs.