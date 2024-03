Top-Adresse „Friedensplatz 1“ steht zum Verkauf

Zweistufige Ausschreibung

Mag. Christoph Luegmair erklärt im Gespräch mit der „Krone“: „Ja, es stimmt, wir wickeln das Verfahren für die Kongregation der Marienschwestern vom Karmel ab. Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer zweistufigen Ausschreibung. In der ersten Stufe des Verkaufsprozesses werden geeignete Bieter gesucht. In einer zweiten Stufe werden mit den bestgereihten Bietern dann Verhandlungen zur Ermittlung des Bestangebotes geführt. Die Angebotsfrist endet am 3. Mai.“ Interessensbekundungen können laut Luegmair per Mail übermittelt werden (verkauf-friedensplatz@ scwp.com).