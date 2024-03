Kampf gegen süchtig machende Handy-Spiele

14,30 Euro im Monat, 170 Euro im Jahr

Im Durchschnitt gaben die Befragten knapp 170 Euro in den letzten zwölf Monaten in Spielen aus. Dies wären etwa 14,3 Euro monatlich, was in Bezug auf die Geldmengen allein wenig problematisch scheint – diese Ausgaben sind jedoch nicht normalverteilt. Während der Großteil der zahlenden Spieler/innen (80 Prozent) im letzten Jahr weniger als 200 Euro ausgab, gaben drei Prozent der Befragten an, mehr als 1000 Euro ausgegeben zu haben. So zeigt sich eine starke Konzentration der hohen Ausgaben auf einige wenige Spielende.