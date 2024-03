Jugendliche häufiger in Raubdelikte verwickelt

Ebenfalls im Österreichtrend (siehe auch Seite 12/13) liegt die Zahl jener Tatverdächtigen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Auf deren Konto gehen satte 45,2 Prozent der Delikte. An vorderster Front der Übeltäter stehen die Deutschen, gefolgt von türkischen und rumänischen Staatsbürgern. Besonders häufig sind diese Herrschaften in Diebstähle, Körperverletzungen, Betrügereien oder fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr verwickelt. Der Großteil der „fremden Tatverdächtigen“ hat den Wohnsitz in Vorarlberg (46 Prozent). Bei elf Prozent handelt es sich um Touristen, nur sechs Prozent sind Asylwerber.