Wieder Haftstrafen für polnische Fahrraddiebe

„Eine satte Geschichte“

Aufgrund weiterer 54 Diebstähle, bei denen die DNA der beiden Männer festgestellt werden konnte, fassten die zwei Polen am Montag vom Schöffengericht in Feldkirch schließlich Zusatzstrafen aus. Der Erstangeklagte kassierte sechs Monate Haft, der Zweitangeklagte sieben Monate. Im Prozess am Montag hatten sich beide Delinquenten zu den Vorwürfen von Staatsanwalt Hubert Ganner schuldig bekannt. In seinem Plädoyer sprach der Vertreter der öffentlichen Anklägerin von einer „satten Geschichte“ aufgrund der hohen Schadenssumme und aufgrund der zahlreichen Taten von „massivem kriminellen Wert.“ Die Urteile sind nicht rechtskräftig.