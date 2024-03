Aufräumarbeiten in Altstoffsammelzentrum gestartet

Währenddessen ist der erweiterte Betrieb im ASZ Vorderland in Sulz gestartet, um den Feldkirchern eine Möglichkeit zur Altstoffentsorgung zu bieten. Gleichzeitig laufen die Planungsarbeiten für den Wiederaufbau des ASZ in Feldkirch bereits auf Hochtouren. „Wir wollen so rasch wie möglich das Altstoffsammelzentrum in Feldkirch in Betrieb nehmen. Derzeit finden erste Abklärungsarbeiten und Evaluierungen des bisherigen Betriebs dazu statt, um mit dem Wiederaufbau betriebliche Optimierungen zu erzielen“, betont Bürgermeister Wolfgang Matt.