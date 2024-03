Anrainer in Angst: Hund durch zwei Schüsse getötet

Verdacht auf Tierquälerei

Gegen den Mann wurde nun Anzeige wegen Verdachts der Tierquälerei erstattet. Die ganze Gegend hofft auf Aufklärung, jemand sagt es deutlich: „Dass dieser Hund, der so lieb und anhänglich und dankbar war, so entsetzlich getötet wurde, macht uns alle fertig! So etwas darf doch nicht ohne Strafe bleiben, wir hoffen auf das Gericht!“ Oder: „Wir wollen nicht in der Nähe eines solchen Typen wohnen – man hat regelrecht Angst vor dem.“ Natürlich gilt die Unschuldsvermutung.