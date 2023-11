Hingerichteten Hund „Ares“ einfach in Inn geworfen

„Für den nächsten Tag habe ich ihm fix eine Lösung zugesagt“, so die Gründerin des Vereins „Hunde in Not“ als Zeugin. Doch in den Morgenstunden erklärte der Angeklagte am Telefon: „Den Hund habe ich einschläfern lassen.“ Die Frage, bei welchem Tierarzt, blieb unbeantwortet. Mit bösen Vorahnungen starteten die Tierschützer eine Suchaktion – und fanden den toten „Ares“ nach acht Stunden beim Inn-Kraftwerk in Kirchbichl.