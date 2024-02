Psychologische Hilfe schnell und online: Instahelp

Wie kann ich mich als Betroffener nun also beraten lassen? Am Anfang steht ein „Matching“-Prozess. In der App klickt man sich durch verschiedene Fragen durch, um den perfekten Ansprechpartner zu finden. Dieser stellt sich anschließend in einem Vorstellungsvideo vor. Innerhalb von einer Woche gibt es dann auch schon das erste Beratungsgespräch - via Audio, Video oder Text. „Alles läuft in der datensicheren App ab und man kann sich sogar anonym beraten lassen“, sagt Geier.