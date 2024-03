Hoch bezahlt im Aus: „Weiße Elefanten“ im ORF

Für viele „Krone“-Leser eine Verschwendung: „Nicht in Ordnung, Hans Bürger einfach so abzuschieben, seine Analysen in der ,ZiB‘ waren wertvoll“, meint einer von vielen Lesern, die sich für den ORF-Star aussprachen. Und: Eine eigene Petition hatte am Dienstagnachmittag schon 1700 Unterschriften.