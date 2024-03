Pfand lässt Umsätze bei Wasserspendern sprudeln

Gegründet wurde Aqua Alpina übrigens 1997 vom oberösterreichischen Verpackungsriesen Greiner, der ein Zusatzgeschäft für seine großen Plastikkanister suchte. 2019 wurde die Firma dann von Culligan übernommen. Neben den Spendern für Großverbraucher hat man aber auch Heimanlagen (Kosten ab 3000 Euro) im Programm, die unter dem Wasserhahn in der Küche eingebaut werden und dort gesprudeltes wie auch heißes Nass liefern. „Das ist in Frankreich oder bei den Teetrinkern in Großbritannien schon verbreiteter.“