Plastikpfand: „Schritt richtig, aber viel zu spät“

Die Politik ist sich nach langen Verhandlungen einig: ab 2025 wird es ein Plastikpfand in Österreich geben. Ein Schritt, der viel zu spät passiert, wie Umweltmediziner Hans-Peter Hutter vom Zentrum für Public Health an der MedUni Wien findet: „Bis dahin vergehen noch Jahre. Von daher ist das schon schräg, dass es so eine lange Frist gibt.“ Es sei ein richtiger Schritt, aber man gehe den Schritt nicht im vollen Umfang, kritisiert Hutter. Was die Maßnahmen betreffe, gäbe es noch viel zu tun. „Es ist ein großes Mosaik an Maßnahmen, die man setzten, müsste, damit wir vorankommen in Sachen Umweltschutz.“