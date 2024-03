Haslauer muss jetzt Vertrauen aufbauen

Im Schloss Mirabell machte nach geschlagener Wahl ein Witz die Runde. Die für die ÖVP traurige Geschichte geht so: Den größten Erfolg fuhr die ÖVP am Sonntag in der Stadt ein. Weil: Die ÖVP-Wähler aus den bürgerlichen Stadtteilen im Süden verhalfen Bernhard Auinger zu einem klaren Wahlsieg. So traurig die Geschichte für die ÖVP ist, ganz falsch ist sie nicht.