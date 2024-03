Offene Worte über ihre qualvolle Krebstherapie

„Ich will leben. Einfach leben“

Trotz ihrer großen Angst vor den Nebenwirkungen werde die Therapie fortgesetzt, „wenn die Nebenwirkungen abklingen“, sagte Aminati. Sie sei jedoch dankbar für die Therapie. „Denn ich will leben. Einfach leben. Mein kleines, liebes Leben.“ Noch nie sei ihr das Leben „so kostbar, so lebenswert“ erschienen.