Oh, là, là! Gérard Depardieu war „geheim“ da …

Und was war mit dem zu Beginn prophezeiten Gesprächsstoff? Der materialisierte sich in Form von Gérard Depardieu! Der 75-jährige Franzose war zwar vor allem in der jüngeren Vergangenheit nicht unumstritten. Aber an diesem Abend? Da war „Obelix“ nur als Gratulant samt Freundin Magda Vavrusova dabei. Er kam aus Paris angeflogen und alles lief top secret, immerhin sollte die Überraschung gelingen. Nun, sie gelang. Über seine Kinoerfolge wollte Depardieu zwar nicht parlieren, aber sein runder Geburtstag letzten Dezember und jener von Werner war Thema genug, um einen geselligen Abend zu haben. Zur Geisterstunde hob er dann ab. Bon voyage!