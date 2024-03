Nach Temperatursturz: Sonnenschein in der Karwoche

Eine heitere Karwoche steht vor der Tür

Doch schon bald steht Erleichterung an – bereits am Montag soll der Frühling zurückkehren. Uns erreichen wieder Luftmassen aus dem Süden, und auch der Föhn wird spürbar sein. „Die Temperaturen gehen wieder nach oben, es kommt mehr Sonne und weniger Wind“, sagt Demel. Hat es am Sonntag steiermarkweit etwa zehn Grad, sind es am Montag schon bis zu 15 Grad, beispielsweise in Graz.