Etwas andere Nachhilfe: Mathe-Lernen im „Café“

Keine Hilfe zu Hause

Die ehrgeizige Schülerin bekam in der dritten Klasse Volksschule Schwierigkeiten in Deutsch und Mathematik, konnte aber zu Hause nicht unterstützt werden. Seit rund einem Jahr geht sie zweimal die Woche zum Lernen in die kostenlose Einrichtung der Caritas in der Bürgerstraße in Linz.