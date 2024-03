Italo-Pianist Pollini mit 82 Jahren gestorben

Pollini spielte auch in Sportzentren und Fabrikhallen. An der Scala, seiner Heimatbühne, trat er im Lauf der Jahrzehnte nicht weniger als 168 Mal auf. Das letzte Konzert gab er dort im Februar vergangenen Jahres. Wer ein Beethoven-Quartett zu schätzen wisse, der sei ja wohl auch in der Lage, zeitgenössischer Musik zu folgen. Nach dieser Devise stellte Pollini viele seiner Konzertabende zusammen.