Standing Ovations für liebenswerten Einzelgänger

Einzelgänger kommt in Fahrt

In der Rolle des Evan Hansen ist Denis Riffel zu sehen, der zuletzt als Berger in „Hair“ im Salzburger Landestheater begeisterte. Sein Evan ist ein Augenkontakt meidender, seine Schwitzhände knetender Loser, der Mobbing anzieht – und der es immer gut meint. Anfangs fremdelt er kurz mit dem schüchternen Einzelgänger, aber rasch lässt er sich voll und ganz auf den Charakter ein, was ihm Standing Ovations beschert.