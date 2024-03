Denis Riffel: „Natürlich kenne ich die Einsamkeit“

Was finden Sie an „Dear Evan Hansen“ interessant und was ist das Reizvolle an der Hauptrolle?

Den tiefen Schmerz und die Einsamkeit von Evan sind mit Sicherheit die interessantesten Aspekte an dieser Figur. Sie sind ein Fass ohne Boden und sehr vielfältig, das sind riesige Konflikte. Dazu kommen erste Liebe, Liebe zu Familie, Freunden. Und Hoffnung, denn „du bist nicht allein“.