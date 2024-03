An Tankstelle irgendwo an Landstraße Bosna essen

Und so gesehen geriet ich am Donnerstag nach Einbruch der Dunkelheit in einem schönen Haus nahe Leopoldskron in eine gefährliche Runde. Da hatte nämlich der von Karl-Markus Gauß als ein ziemlicher Sturschädel bezeichnete Architekt Robert Wimmer mit seinen Kollegen Thomas Forsthuber und François Valentiny eine Runde eingeladen, um über die Lage der Architektur in Salzburg zu reden. Das Urteil ist bitter. Von fünf Jahren Stillstand ist die Rede. Von einer neuen Gesichtslosigkeit, dass man in einigen Stadtteilen in Salzburg nicht mehr wisse, ob man sich in Attnang-Puchheim oder in Linz befände, dass Bäume oft hemmungslos niedergerodet würden, dass die Verwaltung statt der Politik herrschen würde, dass man nicht wisse, wo man fortgehen solle. Am Ende lande man an der Tankstelle irgendwo an der Landstraße, um dort eine Bosna zu essen.