Von Naschereien bis hin zum vollen Geldbörserl

„Ich hab schon im Garten, hinter dem großen Busch, zwei Löffel gesehen und auch eine Blume“, erzählt die 5-jährige Laura ganz aufgeregt. Von wem hier die Rede ist? Ganz klar: vom Osterhasen. Denn der hüpft mittlerweile bereits von Garten zu Garten und ist in Startposition für das Osterfest in genau einer Woche. Dann warten wieder bunte Nesterl in den besten Verstecken, die gut gefüllt sind. Und aufgeregt sind nicht nur die Kleinsten unter uns, auch die Großen freuen sich auf das Fest und sind bereits in den Tagen vor Ostern in großer Kauflaune.