EU sanktioniert 33 Personen und zwei Strafkolonien

Beide Kolonien seien dafür bekannt, dass sie physischen und psychischen Druck, völlige Isolation, Folter und Gewalt auf Gefangene ausübten, erklärte der EU-Rat. In beiden Anstalten sei Nawalny misshandelt worden, „unter anderem durch wiederholte Einzelhaft in einer Strafzelle und grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung“, was zu einer schweren Verschlechterung seines Gesundheitszustands geführt habe. Der Leiter der IK-3, Wadim Kalinin, und verschiedene stellvertretende Leiter der Kolonie wurden ebenfalls sanktioniert.