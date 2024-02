Staatsanwältin droht, Trump Building zu pfänden

Staatsanwältin zeigt Härte

Bisher machte Trump keine Anstalten, die Strafe zu begleichen oder eine Bürgschaft zu hinterlegen - letztere Möglichkeit würde Trump ebenfalls Mehrkosten in Millionenhöhe verursachen. Doch die Generalstaatsanwaltschaft in New York möchte sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Wenn Trump nicht zahlt, werde sie „im Gericht Mechanismen zur Durchsetzung des Urteils suchen und wir werden den Richter bitten, sein Vermögen zu beschlagnahmen“, erklärte James in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC.