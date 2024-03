Lopatka zu EU-Wahl: „Ich bin der beste Kandidat“

Reinhold Lopatka bezieht im Interview auf krone.tv zu etlichen EU-Themen Position, etwa zum Thema Schlepper: „Wenn künftig alle Asylverfahren nicht mehr bei uns, sondern in Transitzonen an der EU-Außengrenze oder in Drittländern stattfinden müssen, dann hat der, der mit Schleppern unterwegs ist und es etwa bis Wien oder Berlin geschafft hat, keinen Vorteil mehr. Dann würde niemand dafür mehr Geld ausgeben. Das würde den Schleppern das Handwerk legen.“