Mutter ließ Baby zehn Tage allein: Kind gestorben

Mutter bekannte sich vor Gericht schuldig

Die Frau soll unter psychischen Problemen gelitten haben, als sie ihre Tochter zugunsten ihres Urlaubs sich selbst überlassen hatte. Sie wurde wegen schweren Mordes und Kindesgefährdung angeklagt und bekannte sich schuldig. „Der Verlust meines Babys Jailyn schmerzt mich so sehr“, erklärte die 32-Jährige während der Gerichtsverhandlung. „Ich bin äußerst verletzt wegen dem, was passiert ist. Ich versuche nicht, meine Taten zu rechtfertigen, aber niemand wusste, wie sehr ich litt und was ich durchmachen musste ... Gott und meine Tochter haben mir vergeben.“