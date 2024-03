Kamera zeichnet Tod von drei Jihadisten auf

Auch palästinensische Medien berichteten, bei den drei Getöteten handle es sich um Mitglieder des Islamischen Jihad in Jenin, die verdächtigt wurden, an Anschlägen in der Umgebung beteiligt gewesen zu sein. Die Stadt gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Es kommt dort immer wieder zu Razzien der israelischen Armee.