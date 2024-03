„Er lebt!“ Theresianum zeigt erstes Ostermusical

„Die Ärzte wissen nicht, ob das je wieder gut wird. Das macht mich so fertig, dass ich sehr oft weine. Wenn mein Hund Rolfi bemerkt, wie schwer mir ums Herz ist, schmiegt er sich zärtlich an mich und gibt mir auf seine Weise zu verstehen, dass ich okay bin wie ich bin. Dass jeder Mensch besonders ist. Und die Hoffnung auf Heilung zuletzt stirbt.“ Schon seine mitfühlende Nähe nehme ihr die Last und bringe sie augenblicklich in die Leichtigkeit, sagt die junge Burgenländerin.