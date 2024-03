Forschung konzentriert sich auf digitalen Bereich

Was aus dem aktuellen Bericht ebenfalls hervorgeht, ist die Richtungsänderung, die die Forschung derzeit vornimmt: Immer stärker rücken digitale Technologien in den Fokus. So belegt Künstliche Intelligenz heuer schon Platz eins bei den Forschungsthemen, vor einem Jahr gab es für KI nur „eine Blecherne“, also Platz vier. Noch in der jüngeren Vergangenheit lag in Vorarlberg der Forschungsfokus fast ausnahmslos auf „analogen“ Bereichen, etwa auf bestimmten Materialien.