Attacke in Zelle: „Ich habe ihn aufgeschlitzt“

In einer Justizanstalt treffen Menschen mit großen Problemen aufeinander. Oft sind mehrere Insassen in einem Haftraum untergebracht, die Wogen gehen oft hoch. So auch im Jänner 2023 in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Zwei Häftlinge spaßten herum und verschütteten sich mit Wasser.